Pedidos de falência sobem 5,6% em setembro ante agosto, diz Boa Vista

17:35 | Out. 06, 2021

O número de pedidos de falência por empresas cresceu 5,6% em setembro ante agosto, informou a Boa Vista. Os pedidos de recuperação judicial também registraram alta, em setembro, de 2,7%, em comparação ao mês de agosto.

A empresa apurou que, nos últimos 12 meses, os pedidos de falência apontaram queda de 19% e os de recuperação judicial, baixa de 25,2%. Na comparação com setembro de 2020, os pedidos de falência cederam 32,8%.

Na outra ponta, os pedidos de recuperação judicial caíram 33,6%, em comparação com setembro de 2020.

"Isso não significa, porém, que o cenário econômico atual seja melhor. A despeito da pandemia, a economia, hoje 'sob controle' em relação ao que fora observado no ano passado, se encontra num quadro um pouco mais vulnerável", diz, em nota, a Boa Vista.

O indicador de falências e recuperações judiciais da Boa Vista é construído com base na apuração de dados mensais de fóruns, varas de falência, Diários Oficiais e do Poder Judiciário de Estados registrados na base do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

