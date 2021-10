Mark Zuckerberg recupera metade de fortuna perdida após pane em aplicativos

Atualmente, o cofundador do Facebook ocupa a sexta posição do ranking de bilionários da revista Forbes. Nas primeiras posições estão Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon) e Bernard Arnault & family (LVMH)

Mark Zuckerberg, cofundador e principal acionista do Facebook, recuperou quase metade da sua fortuna após o dia de pane nas redes sociais da empresa na última segunda-feira, 4. Conforme ranking da revista Forbes, o empresário encostou novamente nos US$ 120 bilhões, ocupando a sexta posição entre os mais ricos do mundo. A queda de US$ 6 bilhões após a crise tinha levado a fortuna de Zuckerberg a US$ 116, 8 bilhões.

A pane mundial dos aplicativos se soma ainda à denúncias de uma ex-funcionária da companhia e vazamento de dados de usuários do Facebook. Em relação ao último dia 13 de setembro, a perda acumulou US$ 19 bilhões, quando a fortuna valia US$ 140 bilhões. Acima de Zuckerberg, outros cinco empresários ocupam o ranking:

1º Elon Musk (Tesla) - US$ 201,5 bilhões

2º Jeff Bezos (Amazon) - US$ 190,3 bilhões

3º Bernard Arnault & family (LVMH) - US$ 174,3 bilhões

4º Bill Gates (Microsoft) - US$ 130,5 bilhões

5º Larry Ellison (software) - US$ - 119,8 bilhões

Em junho passado, houve uma queda de dez minutos no WhatsApp e no Instagram. Antes, em março, os dois serviços e o Facebook, também ficaram fora do ar por cerca de 50 minutos. No ano passado, as últimas instabilidades foram reportadas em julho e setembro de 2020. Antes disso, em maio, uma falha centralizada na América Latina impossibilitou a execução de funções básicas como envio de mensagens, comentários e realização de publicações nos três serviços.



(Com Agência Estado)

