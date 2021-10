Casa Branca diz que não há proposta formal de republicanos para elevar teto

18:38 | Out. 06, 2021

Mesmo após o líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, ter afirmado pelo Twitter que a oposição permitirá a elevação do teto da dívida do governo federal até dezembro, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou durante entrevista coletiva que não há proposta dos republicanos sobre o assunto até agora. "Um press release não é uma proposta formal", disse ela.

Psaki comentou que há reuniões de legisladores democratas e também de republicanos, nesta tarde, portanto poderia haver mais novidades sobre o assunto.

Ela afirmou que a situação está disposta a elevar o teto da dívida sem os votos dos oposicionistas, mas para isso os republicanos precisam dar aval para os trâmites no Congresso, não usando por exemplo estratégias para protelar as sessões.

Questionada sobre investimentos pessoais de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a avaliação da Casa Branca sobre o assunto, Psaki disse apenas que o presidente Joe Biden respeita a independência do Fed e que Biden confia no presidente da instituição, Jerome Powell, sem mais comentários.

Psaki também foi perguntada sobre relatos de que pode haver uma reunião entre Biden e o presidente da China, Xi Jinping. Ela disse que encontro entre líderes é parte da estratégia americana para lidar com o país asiático, mas que não há até agora decisão sobre quando isso pode ocorrer.

Em outro momento da coletiva, a porta-voz foi questionada sobre o avanço dos preços da energia na Europa e se isso poderia fazer com que líderes revissem compromissos de adotar metas para conter o aquecimento global. "Esperamos que eles não recuem", comentou, ressaltando a defesa pelo presidente americano de ações para evitar o aquecimento excessivo.

