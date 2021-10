Para presidente do Fed de Chicago, tapering pode vir 'em breve'

12:33 | Out. 05, 2021

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Charles Evans, afirmou nesta terça-feira que está "confortável em pensar que os preços elevados irão diminuir". Durante entrevista à CNBC, ele disse que isso deve ocorrer conforme são resolvidos problemas na cadeia de suprimentos. Ainda assim, essa solução pode "demorar um pouco mais do que esperávamos".

Além disso, ele repetiu sua avaliação de que o início da redução nas compras de bônus ("tapering") pode vir "em breve".

Evans disse que os preços podem ficar em nível elevado, mas não devem seguir crescendo. De qualquer forma, ele admitiu que esse é um desafio para empresas e famílias e disse que o Fed acompanha de perto a questão.

Para a autoridade, a inflação elevada nos últimos meses é em grande medida motivada pelos problemas na oferta e gargalos, como a carência de chips para veículos.

O dirigente também notou que a recuperação econômica tem sido "bastante desigual" entre setores.

De qualquer modo, ele voltou a dizer que as condições apontam para que o tapering do Fed possa ser iniciado "em breve", com o fim dessa redução nas compras de bônus em "meados de 2022".

