Nos EUA, senadora diz que Powell 'fracassou como líder' no Fed

A senadora democrata Elizabeth Warren, dos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, "fracassou como um líder". Ela tratou do tema um dia após pedir uma investigação formal sobre investimentos pessoais de graduados funcionários do Fed e se eles violaram as regras de insider trading.

Warren disse que era preciso ter uma resposta "rápida, agressiva" após a questão surgir, o que segundo a legisladora Powell fracassou em fazer.

Ela já havia criticado o líder do Fed pelo que via como falta de atenção com questões de seus subordinados no banco central.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags