Líder democrata reforça que Congresso dos EUA precisa elevar teto nesta semana

15:31 | Out. 04, 2021

Líder da maioria do Partido Democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer afirmou em carta a colegas que os congressistas precisam agir para elevar o teto da dívida até o fim da semana para evitar qualquer repercussão. A situação democrata, porém, não traçou um plano para aprovar a lei sem votos dos republicanos.

"Vou deixar claro a tarefa diante de nós: precisamos entregar uma lei na mesa do presidente para lidar com o limite da dívida até o fim da semana. Ponto", afirmou Schumer na mensagem.

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, já Dise que o limite precisa ser elevado até o dia 18, ou haverá problemas para o governo pagar suas contas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Schumer não especificou na carta quais procedimentos deseja adotar para elevar o teto da dívida, mas disse que os democratas devem discutir o assunto em reunião a portas fechadas na terça-feira.

Os republicanos têm bloqueado esforços para elevar o limite com votos dos dois partidos, com o argumento de que os democratas podem fazer isso apenas com seus votos.

Tags