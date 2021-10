Banco Central restringe movimentações com Pix e espera queda nos golpes

Restrição noturna de movimentações no Pix, TED e DOC tiveram início ontem após vazamento de 395 mil chaves Pix no mês passado. Entendimento é que medida deve inibir novos casos, mas é preciso ficar atento

Passa a valer a partir das 20 horas da noite desta segunda-feira, 4, a nova política de segurança do Banco Central (BC) sobre movimentação de recursos por meio de plataformas online entre pessoas físicas. A novidade define um limite de movimentação de R$ 1 mil entre 20 horas e 6 horas em modalidades de transferências e pagamentos. Estão inclusos nessa nova diretriz o Pix, pagamentos de boletos e compras com cartões de débito, Transferência Eletrônica Disponível (TED) e Documento de Ordem de Crédito (DOC) realizados por meio de apps bancários. Os usuários pessoas jurídicas (empresas) não são impactados pelos estabelecimento.

A partir de agora está definido que os mecanismos de segurança adotados pelas instituições financeiras que operam o Pix sejam no mínimo iguais aos procedimentos do BC. Casos de excessivas consultas de chaves Pix que não resultem em liquidação ou de consultas a chaves inválidas deverão ser identificados e devidamente tratados.

O limite de R$ 1 mil pode ser alterado a pedido do cliente em contato com os canais de atendimento das instituições financeiras, mas a liberação só é feitas entre 24 horas e 48 horas após o pedido. Também será possível definir uma lista de contatos em que se conseguirá enviar mais do que o limite.

Pix eleva exigência dos clientes em relação aos serviços bancários

O BC ainda determinou que as transações a partir de R$ 1 mil devam passar por uma análise de risco, em que operações suspeitas com o Pix sejam retidas para verificações por 30 minutos durante o dia e 60 minutos durante a noite.

A partir de 16 de novembro, as instituições financeiras que operam por meio do Pix terão autorização para realizar bloqueio preventivo dos recursos recebidos em conta de usuários pessoa física. Esse bloqueio será permitido por até 72 horas somente em casos de suspeita de fraudes. Segundo o BC, o bloqueio preventivo permitirá que a instituição financeira faça uma análise mais cuidadosa de fraude em contas de pessoas físicas, aumentando a chance de recuperação dos recursos por vítimas de algum crime ou extorsão. O bloqueio será imediatamente comunicado ao usuário recebedor.

Relação com fraudes

O BC determinou que as instituições que oferecem o Pix serão responsabilizadas caso fique comprovado que a fraude decorreu de falhas nos mecanismos de segurança e de gerenciamento de riscos. As instituições estarão obrigadas a usar as informações vinculadas às chaves Pix como um dos fatores para autorizar ou rejeitar transações.

A empresários presentes a palestra híbrida na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o presidente do BC, Roberto Campos Neto, destacou as novidades do Pix, assim como sua boa aceitação entre os usuários. Segundo o BC, já existem mais de 317 milhões de chaves e mais de 103 milhões de usuários. Mas, no que se refere ao aumento dos crimes que envolvam de alguma forma o Pix, Campos Neto nega que haja alguma relação direta.

"Você já tinha uma certa incidência, desta modalidade de crime até o momento que a economia parava por conta da pandemia", afirmou. "Depois, não tinha bar, não tinha restaurantes e não tinha cinema abertos; as pessoas estavam em casa e é por isso que os crimes diminuíram na época", emendou.

Ainda segundo o presidente do BC, o foco é no combate às "contas de laranjas" e impedir a abertura de mais contas que serviriam para golpes. "Agora, as pessoas votaram às ruas, porque a economia está mais aquecida e é evidente que os criminosos também estão agindo mais por isso".

Peterson do Santos, CEO e fundador da Trio, techfin que atua com empresas e instituições financeiras em soluções de análises de dados, entende que, por ser uma plataforma nova, "mudanças serão essenciais para criar um espaço com mais segurança e confiabilidade para todos os envolvidos", mas é notável o benefício que o Pix trouxe ao mercado.

O lançamentos das novidades para segurança de dados veio logo após o BC confirmar o vazamento de 395 mil chaves PIX sob responsabilidade do Banese. Para Peterson, há, sim, vulnerabilidade, pois sempre surgem golpes novos, pessoas mal-intencionadas. "A questão é que o vazamento dos dados em questão inclui basicamente nome, CPF, telefone, CNPJ: informações que podem ser buscadas com uma busca simples na internet. (Mas) É importante que o brasileiro aprenda que não deve fornecer dados pessoais, e duvidar da veracidade de boletos que chegam pelo correio. Infelizmente é a realidade de todos."

Crescimento dos golpes no Ceará

A operação e rápida popularização do Pix potencializou a ação de estelionatários, o que fez aumentar de forma substancial o número de golpes e fraudes. Essa afirmação é do delegado adjunto da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) da Polícia Civil do Ceará, Carlos Teófilo. De acordo com dados da DDF, até julho, o número de ocorrências de fraudes relacionadas à engenharia social foi multiplicado por cinco desde o início da pandemia. Saiba como proteger seus dados

Segundo ele, os golpes que já eram aplicados por meio do TED e DOC foram adaptados ao Pix. E, por ser instantâneo, a chance de recuperar o recurso é menor.

"(Antes havia o) Golpe do envelope vazio, hoje o golpe foi adaptado, e os criminosos enviam o comprovante falso do Pix, ou então agendamento da transferência do Pix em contas laranja - que são zeradas antes da data da transferência do recursos, o que inviabiliza a concretização da transação."

O delegado recomenda aos empreendedores que, antes de finalizar a negociação, é preciso ter certeza de que o valor entrou na conta e não se basear somente no comprovante. No caso dos compradores, o mais comum é que a pessoa em boa fé se interesse por um anúncio falso, conversa com falsos vendedores e quando a pessoa faz o pagamento repassa os valores para os golpistas ao invés de uma empresa certificada.

Ele destaca que a falta de atenção a alguns detalhes podem custar caro. O cuidado ao não clicar em links maliciosos, boletos bancários, QR Codes em que o destinatário não é uma pessoa jurídica, é fundamental. Também entende que as medidas adotadas pelo Banco Central são bem-vindas.

"Essas mudanças principalmente para limitar os valores vai ajudar em parte, mas o mais importante é o cuidado que a população precisa tomar. As pessoas acham que o Pix é uma ferramenta propícia para estelionatários, mas não. Esses golpes já aconteciam antes, piorou porque agora tudo é feito instantaneamente."

Impacto para as empresas

Um levantamento realizado pela OLX Brasil em parceria com a AllowMe, analisou dados do mercado digital brasileiro, incluindo sites, apps e contas digitais de janeiro a junho de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020, em uma base de cerca de 20 milhões de contas abertas em plataformas on-line, que revela que o golpe do Falso Pagamento representa 42% das fraudes no mercado eletrônico. Por outro lado, a Falsa Venda (25%) e o Roubo de Dados (23%) aparecem na sequência.

Somente com os golpes envolvendo o Falso Pagamento, o prejuízo estimado é de cerca de R$ 6 milhões somente no primeiro semestre deste ano. Os eletrônicos são os bens mais visados pelos criminosos, com os celulares (47%) no topo da lista, seguido de videogames (19%) e computadores (13%).

"Mesmo com um maior investimento por parte das empresas nas soluções de segurança e a tecnologia como uma aliada nos modelos de prevenção de fraudes, os fraudadores atuam principalmente na falta de conhecimento dos usuários sobre os processos de compra e venda eletrônica para aplicar a engenharia social e enganá-los. Por isso, a educação digital é fundamental para que as pessoas possam identificar comportamentos suspeitos e se protejam das investidas dos golpistas", explica Beatriz Soares, diretora de Produto e Operações da OLX.



"Prevenir fraudes não é uma tarefa que deve ocorrer somente no momento em que há uma transação financeira ou um pagamento, mas ao longo de toda a jornada digital do cliente em uma plataforma - e isso vale para empresas e também para usuários. Enquanto os principais players do mercado investem em soluções de alta tecnologia para detectar e barrar atividades suspeitas, usuários devem também estar atentos a possíveis investidas fraudulentas - seja em relação a promoções extremamente irrecusáveis em troca de dados cadastrais ou na hora de efetuar um pagamento (por boleto, cartão de crédito, transferência bancária ou PIX)", destaca Gustavo Monteiro, managing director do AllowMe.



Veja um resumo das mudanças que passam a valer nesta segunda-feira, 4/10:

Limite de transferência: no período entre 20h e 6h, o limite da transferência via Pix será de R$ 1.000. A regra também vale para TED, DOC, pagamentos de boletos e com cartões de débito.

no período entre 20h e 6h, o limite da transferência via Pix será de R$ 1.000. A regra também vale para TED, DOC, pagamentos de boletos e com cartões de débito. Adaptação: será possível pedir a ampliação do limite às instituições financeiras, mas a aprovação do pedido será feita entre 24h e 48h após a solicitação.

será possível pedir a ampliação do limite às instituições financeiras, mas a aprovação do pedido será feita entre 24h e 48h após a solicitação. Transferência para contatos: também há a possibilidade de cadastrar contatos que poderão receber Pix acima de R$ 1 mil a qualquer hora. Nesta situação de exceção, o usuário terá de esperar pelo menos 24 horas.

Atenção empresas



Para usufruir de todos os benefícios de uma maior digitalização das tarefas cotidianas é importante que os usuários tenham cada vez mais conhecimento de como funciona o universo digital para que não caiam em fraudes. Sobre o golpe do Falso Pagamento, a OLX destaca que ele ocorre principalmente na transação de venda de um item, por isso, manter as conversas nos chats das plataformas de compra e venda, não passar dados pessoais - como email, celular e conta bancária -, e só entregar o item após a confirmação do depósito são essenciais para não cair nesse tipo de golpe.

1. Negocie sempre pelos chats das plataformas de compra e venda e evite aplicativos de mensagem. Fraudadores preferem ambientes digitais onde não poderão ser rastreados e não gostam de deixar rastro de suas atuações;

das plataformas de compra e venda e evite aplicativos de mensagem. Fraudadores preferem ambientes digitais onde não poderão ser rastreados e não gostam de deixar rastro de suas atuações; 2. Recebeu um comprovante de pagamento por mensagem ou e-mail? Desconfie, confira diretamente no banco ou na carteira digital se o valor já foi computado, e confira o status da transação na plataforma onde está negociando;

por mensagem ou e-mail? Desconfie, confira diretamente no banco ou na carteira digital se o valor já foi computado, e confira o status da transação na plataforma onde está negociando; 3. Só entregue o produto após a confirmação do pagamento;

o produto após a confirmação do pagamento; 4. Desconfie de compradores apressados, essa é uma das táticas utilizadas para que a pessoa entregue o produto antes da confirmação do pagamento.

