Com litro da gasolina por R$ 7 e o álcool a R$ 6, confira preço dos combustíveis no Ceará

Confira os parâmetros de preços da gasolina, do gás de cozinha e do álcool veicular cobrados atualmente em cada cidade no Ceará conforme levantamento da ANP

A disparada da inflação nos preços dos combustíveis segue pressionando o valor final cobrado ao consumidor no Ceará. Conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), 70% dos municípios monitorados no Ceará cobram em média mais de R$ 6 por litro de gasolina. Além disso, o preço do etanol hidratado, o álcool veicular chega a ser vendido no Estado por até R$ 5,99 e o preço do gás de cozinha entra em sua sétima semana consecutiva de alta.



A pesquisa foi divulgada na manhã do sábado, 2 de outubro, e faz referência aos monitoramento do preço cobrado pelos combustíveis derivados do petróleo em 10 cidades do Estado. O levantamento foi feito entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro no Estado e fornece os parâmetros de preços cobrados na semana subsequente. Confira abaixo o preços dos combustíveis em cada cidade:

Preço do litro da gasolina comum no Ceará



Itapipoca

Preço médio: R$ 6,43



Máximo: R$ 6,44



Mínimo: R$ 6,42

Iguatu

Preço médio: R$ 6,39



Máximo: R$ 6,39



Mínimo: R$ 6,39

Limoeiro do Norte

Preço médio: R$ 6,37



Máximo: R$ 6,37



Mínimo: R$ 6,36

Sobral

Preço médio: R$ 6,17



Máximo: R$ 6,19



Mínimo: R$ 6,09

Crato

Preço médio: R$ 6,16



Máximo: R$ 6,29



Mínimo: R$ 6,08

Icó

Preço médio: R$ 6,15



Máximo: R$ 6,25



Mínimo: R$ 6,01

Juazeiro do Norte

Preço médio: R$ 6,12



Máximo: R$ 6,27



Mínimo: R$ 5,89

Fortaleza

Preço médio: R$ 5,93



Máximo: R$ 6,99



Mínimo: R$ 5,59

Caucaia

Preço médio: R$ 5,91



Máximo: R$ 6,09



Mínimo: R$ 5,79

Maracanaú

Preço médio: R$ 5,85



Máximo: R$ 5,95



Mínimo: R$ 5,79

Preço do litro do álcool no Ceará

Sobral

Preço médio: R$ 5,76



Máximo: R$ 5,79



Mínimo: R$ 5,67

Itapipoca

Preço médio: R$ 5,65



Máximo: R$ 5,69



Mínimo: R$ 5,63

Limoeiro do Norte

Preço médio: R$ 5,65



Máximo: R$ 5,69



Mínimo: R$ 5,63

Juazeiro do Norte

Preço médio: R$ 5,55



Máximo: R$ 5,79



Mínimo: R$ 5,38

Icó

Preço médio: R$ 5,52



Máximo: R$ 5,59



Mínimo: R$ 5,45

Crato

Preço médio: R$ 5,51



Máximo: R$ 5,79



Mínimo: R$ 5,29

Fortaleza

Preço médio: R$ 5,47



Máximo: R$ 4,99



Mínimo: R$ 5,99

Maracanaú



Preço médio: R$ 5,46



Máximo: R$ 4,49



Mínimo: R$ 5,39

Caucaia

Preço médio: R$ 5,44



Máximo: R$ 4,89



Mínimo: R$ 5,59

Iguatu

Preço médio: R$ 5,34



Máximo: R$ 5,34



Mínimo: R$ 5,29

Preço do botijão de gás de cozinha no Ceará

Icó

Preço médio: R$ 107



Máximo: R$ 110



Mínimo: R$ 105

Sobral



Preço médio: R$ 107



Máximo: R$ 108



Mínimo: R$ 105

Limoeiro do Norte

Preço médio: R$ 105



Máximo: R$ 110



Mínimo: R$ 95

Juazeiro do Norte



Preço médio: R$ 104,70



Máximo: R$ 105



Mínimo: R$ 102

Crato

Preço médio: R$ 104,21



Máximo: R$ 110



Mínimo: R$ 99

Iguatu

Preço médio: R$ 102



Máximo: R$ 103



Mínimo: R$ 100

Fortaleza

Preço médio: R$ 101,41



Máximo: R$ 110



Mínimo: R$ 90

Maracanaú



Preço médio: R$ 100,33



Máximo: R$ 110



Mínimo: R$ 92

Caucaia



Preço médio: R$ 100,25



Máximo: R$ 105



Mínimo: R$ 89

Itapipoca

Preço médio: R$ 100



Máximo: R$ 107



Mínimo: R$ 95

Quixadá

Apenas um ponto de venda foi encontrado com preço de R$ 100



Fonte: Agência Nacional do Petróleo - ANP

