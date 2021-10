Heineken não deve passar por aumento de preço após reajuste em concorrentes

A cerveja Heineken não deverá seguir a alta de preços que chega ao consumidor brasileiro durante este mês de outubro. De acordo com as informações publicadas pelo portal Valor, “a Heineken mencionou que não está planejando novos aumentos no futuro previsível”. A confirmação teria sido dada pelo Bank of America.

A informação chega ao consumidor logo após a Ambev, maior cervejaria do mundo, anunciar o aumento de preço dos seus produtos. Cervejas como Skol, Brahma, Antarctica, Corona, Bohemia, Stella Artois, Wäls e Colorado devem passar por um reajuste ainda este mês.

Cabe destacar, que a Heineken já passou por um reajuste de preços no primeiro semestre de 2021, devido ao aumento de custos logísticos e matérias-primas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Euromonitor, empresa inglesa especialista em pesquisa de mercado, a Ambev lidera o mercado de cervejas no Brasil, com 61,6%, seguido pela Heineken, 18,1%.

Nos restaurantes, o aumento para o consumidor será de cerca de 5% em cervejas e chopes da Ambev. Entretanto, o aumento não será o mesmo por rótulo. A expectativa é que o preço da Stella Artois suba 1%, a Brahma tenha um aumento de 1,5%. Já a Skol deverá ficar 0,5% mais cara.

LEIA TAMBÉM | 6ª parcela do Auxílio Emergencial acaba hoje; saiba quando começa pagamento da 7ª



+ Carro invade evento e deixa três mortos em Aratuba



Tags