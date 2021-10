Cuba aprova criação das primeiras 32 empresas privadas desde 1968

Cuba emitiu na quinta-feira, 30, a primeira autorização para o funcionamento de empresas privadas desde a Revolução Comunista, em 1959. O governo de Miguel Díaz-Canel consentiu a abertura de 35 empresas (32 de caráter privado e três estatais).

"A medida autoriza a criação desses novos atores econômicos, que já podem proceder à sua constituição como pessoas jurídicas, para exercer suas atividades econômicas", informa o ministério, em nota divulgada pela imprensa local.

As novas empresas provêm de 11 das 15 províncias do país. Entre elas, 13 serão dedicadas à produção de alimentos, seis à indústria, três a atividades de reciclagem e outras três a atividades tecnológicas.

Do total, 20 são uma reconversão do trabalho autônomo, até agora a única forma de trabalhar no setor privado, para a nova forma de gestão não estatal. Já as outras 15 são de nova criação, acrescenta a nota.

Mudanças na Economia

Atualmente, Cuba vive uma série de reformas econômicas planejadas para acontecer até 2030. Em agosto, o governo cubano aprovou o decreto de lei que autoriza o funcionamento das pequenas e médias empresas, privadas e estatais, no país. Foram dez anos para implementar esta reforma que era legalmente possível desde o VI Congresso do Partido Comunista, em 2011.

Os novos empreendimentos privados podem contratar até 100 trabalhadores e devem ser constituídas como sociedades anônimas. Também terão direito a linhas de créditos e fontes de financiamento.

Tanto a importação quanto a exportação de produtos ainda deverá ser feita por intermédio de estatais.

Com uma economia 85% estatal, grande parte dos mais de 600 mil autônomos — baseados no setor de serviços, como restaurantes, transporte e conserto de equipamentos — devem ser a fonte principal das micro, pequenas e médias empresas privadas, que desapareceram do país em 1968, quando Fidel Castro as nacionalizou.

