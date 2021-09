Powell: problemas com cadeia de produção nos EUA devem perder fôlego com o tempo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quinta-feira, 30, que problemas na cadeia de produção dos Estados Unidos "devem perder fôlego com o tempo", mas notou que é difícil prever quanto tempo levará para isso ser resolvido. Durante audiência na Câmara dos Representantes, Powell disse que mais investimentos com essa finalidade devem ajudar a resolver o problema "com o tempo".

Também presente na audiência, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, comentou que "tem havido uma carência importante" no fornecimento de semicondutores, especialmente para veículos.

Inflação

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que a instituição monitora "com cuidado" as expectativas de inflação. Na audiência, ele disse que, no médio e no longo prazos, as expectativas de inflação nos Estados Unidos coincidem com a meta de 2% do Fed.

Ao mesmo tempo, Powell voltou a repetir que, caso seja necessário, o BC usará "todos os instrumentos" à disposição para conter a trajetória dos preços rumo à meta.

