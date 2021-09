Gerdau anuncia construção de parque solar no Texas

Articulista quinzenal do O POVO

A Gerdau anunciou a construção de um parque solar com capacidade de 80 megawatts na cidade de Midlothian, no Texas, Estados Unidos.

A parceria é com as empresas 174 Global Power, líder em energia solar, e a TotalEnergies, companhia de energia.

O parque fotovoltaico Gerdau Solar será construído em uma área de 3 milhões de metros quadrados (m²) ao lado da unidade da Gerdau na cidade texana e contará com 230 mil painéis solares.

A inauguração é prevista para 2022 e, segundo a empresa, será uma das maiores instalações do tipo behind-the-meter (BTM - refere-se à produção e estoque de energia para suprimento de casas e prédios) nos Estados Unidos.

Serão criados 200 empregos com a instalação, além de benefícios à comunidade. "A energia gerada compensará as emissões médias de mais de 13 mil residências do Texas", informa.

O projeto é fruto de um acordo de compra de energia com duração de 20 anos entre a 174 Global Power e a Gerdau na América do Norte. A TotalEnergies participa por meio de uma joint venture 50/50 com a 174 Power Global.

“A sustentabilidade é fundamental para a Gerdau, e estamos ansiosos para utilizar a energia limpa gerada pelo parque solar para reduzir nossa pegada ambiental e trazer benefícios econômicos de longo prazo à cidade”, afirma, em nota, Chia Yuan Wang, CEO da Gerdau nos Estados Unidos.

