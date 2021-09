Copersucar é escolhida empresa do ano pelo Valor 1000; veja lista

A Copersucar, do mercado de açúcar e álcool, foi escolhida como empresa do ano pela 21ª edição do Valor 1000, de acordo com oito critérios contábeis e financeiros. O resultado vem da avaliação de 1.102 balanços do exercício de 2020, ante 1.139 de 2019.

Segundo o organizador do prêmio, o Valor Econômico, a pandemia explica a redução de balanços de um ano para o outro.

Porém, mesmo com o menor número, a nota de corte de receita da última colocada do ranking cresceu, passando de R$ 431,8 milhões em 2019 para R$ 496,8 milhões em 2020, conforme a avaliação.

Ainda de acordo com o Valor, os resultados derivam de coleta, tratamento, tabulação e análise em parceria com a Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (Cef-EAESP/FGV-SP).

Veja lista das melhores empresas no Valor 1000

Copersucar - Açúcar e Álcool

Alibem - Agropecuária

Aegea Saneamento - Água e Saneamento

Ambev - Alimentos e Bebidas

Tambasa Atacadistas - Comércio Atacadista e Exterior

Lojas Cem - Comércio Varejista

Telemont - Construção e Engenharia

Afya - Educação e Ensino

Lorenzetti - Eletroeletrônica

Cyrela - Empreendimentos Imobiliários

AES Brasil - Energia Elétrica

Cristália - Farmacêutica e Cosméticos

Berneck - Materiais de Construção e de Decoração

WEG - Mecânica

CBMM - Cia. Brasileira de Metalurgia e Mineração - Metalurgia e Mineração (inclui Siderurgia)

Suzano - Papel e Celulose

Petrobras - Petróleo e Gás

Évora - Plásticos e Borracha

Inpasa Agroindustrial - Química e Petroquímica

GDM Seeds - Serviços Especializados

B3 - Brasil, Bolsa, Balcão - Serviços Financeiros

Santa Joana - Serviços Médicos

Grupo Dass - Têxtil, Couro e Vestuário

Globenet - TI & Telecom

NTS - Nova Transportadora do Sudeste - Transportes e Logística

Baterias Moura - Veículos e Peças



Fonte: Anuário Valor 1000 (edição 2021). * Não inclui os prêmios de Fibria Celulose/ Aracruz/ VCP

