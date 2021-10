CMN promove ajuste de normas do Manual de Crédito Rural

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou ajuste de normas do Manual de Crédito Rural (MCR), especificamente no Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais (Moderagro) com recursos do BNDES.

De acordo com o conselho, isso foi feito para estabelecer que a vedação existente neste programa ao financiamento para construção, instalação e modernização de benfeitorias, quando destinado à avicultura, suinocultura, pecuária de leite, ovinocaprinocultura, piscicultura, aquicultura e carcinicultura somente se aplica aos itens que possam ser enquadrados no Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro). "Com isso, os itens de inovação serão financiados no Inovagro e os demais itens poderão ser financiados no Moderagro", completou.

