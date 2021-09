Procon Fortaleza aponta diferença de até 19% em preços nos supermercados entre Regionais

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou, nesta quarta-feira, 29, que o fortalezense pode gastar até 19% a mais ao fazer supermercado, a depender da Regional em que ele decida comprar.

Segundo levantamento feito com 61 itens em estabelecimentos das 12 Regionais da cidade, o Procon Fortaleza concluiu que a soma média desses produtos varia de R$ 649,95, na Regional 9 (formada por bairros como (Conjunto Palmeiras, Jangurussu e Parque Santa Maria), a R$ 774,00 na Regional 2 (onde ficam bairros como Aldeota, Meireles e Dionísio Torres).

A pesquisa é dividida por itens de alimentação, carnes e aves, padaria, refrigerantes, frutas e verduras, higiene pessoal, limpeza doméstica e ainda cuidados e higiene infantil. Entre os produtos pesquisados, 10 apresentaram variações superiores a 100%. A cenoura foi o item que apresentou maior variação de preços (181,85%), indo de R$ 2,48 a R$ 6,99, o quilo, a depender da Regional.

A diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, além de orientar a necessidade de que o consumidor pesquise os preços do produtos antes de comprar, alerta para que ele fique atento a "promoções ou ofertas, que podem estar mascaradas de preços que de fato não estão mais baratos. Ou seja, pesquisar ainda é a melhor forma de economizar".

Os resultados da pesquisa estão disponíveis no aplicativo "Proconomizar", nas plataformas android e iOS, bem como no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba de defesa do consumidor.

Preços por Regionais

Regional 2: R$ 774,00

Regional 4: R$ 745,72

Regional 3: R$ 738,71

Regional 1: R$ 731,92

Regional 6: R$ 697,06

Regional 5: R$ 668,59

Regional 8: R$ 687,56

Regional 7: R$ 663,39

Regional 11: R$ 659,21

Regional 12: R$ 657,55

Regional 10: R$ 653,12

Regional 9: R$ 649,95

