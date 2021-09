Mais 2 trabalhadores de plataformas de petróleo morrem de covid, diz ANP

Mais dois trabalhadores de plataforma produtoras de petróleo e gás morreram de covid-19 em setembro. Com mais esses dois casos, chegou a 13 o número de óbitos na atividade de exploração e produção de óleo e gás, após meses consecutivos sem qualquer registro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A morte mais recente aconteceu no último sábado, 25. Outra já havia sido registrada no dia 7 deste mês.

O trabalhador morto na última semana desembarcou da plataforma no dia 14 de agosto com suspeita de contaminação e, após ter a doença confirmada em teste, foi hospitalizado. Ele morreu numa unidade de tratamento intensivo.

A segunda vítima desembarcou da plataforma no dia 22 de agosto, após ter tido contato com outro trabalhador infectado. No desembarque, estava sem sintomas e, inicialmente, foi testado como negativo. A doença foi confirmada cinco dias após ele deixar a plataforma. Os nomes dos dois trabalhadores e as empresas operadoras das plataformas não foram informados pela ANP.

Até a terça-feira, 6.471 empregados da indústria de produção marítima de petróleo tiveram covid-19, dos quais 4.534 estiveram em plataformas de perfuração e produção de óleo e gás. A agência não informa se a contaminação aconteceu durante o trabalho.

