Faturamento do comércio eletrônico paulista cresce 36,1% no semestre

O comércio eletrônico no Estado de São Paulo alcançou um faturamento de R$ 19 bilhões no primeiro semestre de 2021, segundo balanço da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) em parceria com a EbitNielsen. O valor é 36,1% maior do que o registrado no mesmo período de 2020.

Neste período, houve um aumento de 15,6% no número de pedidos, alcançando a marca de 41,7 milhões de vendas. Além disso, o resultado positivo foi puxado por uma alta do tíquete médio, que cresceu 17,7% em relação ao ano passado, atingindo R$ 456.

O setor de bens duráveis foi o que mais cresceu em um ano, totalizando quase R$ 14 bilhões de faturamento. Algumas das explicações são o aumento da confiança das famílias sobre o mercado de trabalho, a flexibilização das medidas de restrição em relação à pandemia e o avanço da vacinação contra a covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a FecomercioSP, o comércio eletrônico deve seguir em alta ao longo dos próximos meses, sobretudo por causa da Black Friday e do Natal.

Tags