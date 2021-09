Ellalink e BSO firmam parceria para desenvolver mercados financeiros entre Europa e América Latina

O objetivo é comercializar serviços de baixa latência para que empresas de comércio de todo o mundo acessem as bolsas latino-americanas e capitalizem as oportunidades que elas oferecem

A entrada em operação em junho do cabo submarino da Ellalink, que interliga Brasil à Europa, com ancoragem em Fortaleza, no Ceará, e em Sines, em Portugal, começa a dar frutos. A companhia anunciou parceria com a BSO, provedora pioneira global de infraestrutura e conectividade, para desenvolver os mercados financeiros entre Europa e América Latina.

O objetivo é comercializar serviços de baixa latência para seus clientes. Até o momento, empresas europeias e asiáticas que desejam comercializar nos mercados brasileiros tiveram que transitar pelos Estados Unidos.

De acordo com comunicado divulgado pelas empresas na terça-feira, 28, a BSO fez parceria com a EllaLink em um nível estratégico para implementar a conectividade e infraestrutura de latência ultrabaixa necessária para permitir que empresas de comércio de todo o mundo acessem as bolsas latino-americanas e capitalizem as oportunidades que elas oferecem.

Essas novas rotas abrirão uma ampla gama de possibilidades para firmas de negociação proprietárias, bancos de capital, fundos de hedge e outros participantes do mercado, em várias classes de ativos.

“Estamos orgulhosos de ser o fornecedor preferencial da EllaLink no setor de mercado de capitais. Nosso trabalho para conectar os mercados emergentes com outras redes de comércio em todo o mundo gerou resultados significativos para as regiões em questão, mesmo neste estágio inicial. Com esse rápido progresso em mente, a BSO está bem posicionada para garantir que as empresas que desejam acessar o mercado brasileiro tenham tudo o que precisam”, disse Michael Ourabah, CEO da BSO.

Vincent Gatineau, Diretor de Marketing e Vendas da EllaLink, acrescentou que a parceria com a BSO demonstra ainda mais a capacidade da EllaLink de reconhecer as necessidades dos mercados globais e de fornecer serviços que unirão as comunidades financeiras. "Estamos entusiasmados em dizer que o roteamento direto do EllaLink oferece uma vantagem de latência significativa sobre as redes concorrentes, criando novas oportunidades para nossos parceiros e clientes.”

