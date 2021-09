EUA continuam conversando com Opep sobre alta no petróleo, diz Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos continuam conversando com parceiros internacionais, inclusive a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), sobre a alta nos preços de energia e o potencial de o movimento atrapalhar a retomada global.

Em coletiva de imprensa diária, quando questionada se uma viagem do conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, à Arábia Saudita poderia ter o tema como foco, ela indicou que isso não era a prioridade, se tratando de uma ocasião para tratar sobretudo da crise no Iêmen.

Questionada sobre os senadores democratas moderados e o processo de reconciliação na Casa, Psaki afirmou que o presidente Joe Biden teve uma "reunião construtiva" com a deputada Kyrsten Sinema, e que estava conversando com o senador Joe Manchin.

A porta-voz reforçou o número de encontros do presidente com legisladores para tentar avançar com seus planos no Congresso, e afirmou que Biden está "focado em fazer com que as duas legislações de investimentos passem, e confia nas lideranças de seu partido".

Sobre a possibilidade de os planos da administração para enfrentar as mudanças climáticas não serem aprovados a tempo da COP 26, que ocorre em Glasgow em novembro, Psaki afirmou que o governo está correndo contra o relógio para ter compromissos na ocasião, e que a prioridade das questões para é evidente na atual gestão.

Um dos principais temas da coletiva foi a retirada das tropas do Afeganistão. A porta-voz voltou a defender as ações do governo. Segundo Psaki, Biden ouviu diversos militares, inclusive o secretário de Defesa, Lloyd Austin.

De acordo com a representante, o presidente "entendeu os riscos de manter os tropas no solo", uma vez que havia avanço do Taleban sem contenção do governo afegão. Desta forma, manter 2500 militares no terreno poderia levar a uma guerra com o grupo, afirmou a porta-voz.

