Após acidente, Vale resgata 35 dos 39 empregados em mina no Canadá

A Vale informou na tarde desta terça-feira, 28, que 35 dos 39 empregados que estavam na mina Totten, em Sudbury, Ontário, no Canadá, já voltaram à superfície. Todos saíram da mina por meio de um sistema de escada de saída secundária, devido a danos no eixo que tornaram a saída primária inoperante. Os quatro empregados restantes continuam subindo com supervisão de equipes de resgate, segundo a empresa.

No domingo, 39 funcionários ficaram presos a entre 900 e 1.200 metros de profundidade na mina Totten, após uma pá escavadeira ter se desprendido, bloqueando um acesso e indisponibilizando o meio de transporte dos empregados (um elevador).

Durante a subida, os empregados estão em contato com uma equipe composta por 15 pessoas da Vale e da Ontario Mine Rescue, que estão supervisionando a ação de resgate e oferecendo suporte ao grupo. Segundo a Vale, está sendo disponibilizado suporte médico imediato no local para os empregados, que chegaram à superfície saudáveis.

A Vale informou que está trabalhando em parceria com equipes médicas, realizando avaliações individuais e monitoramento dos empregados durante a subida à superfície. Quem chega à superfície é submetido a verificações de saúde física adicionais e recebe suporte de saúde mental.

