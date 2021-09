Fed de Dallas anuncia aposentadoria de Robert Kaplan em 8 de outubro

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas anunciou nesta segunda-feira, 27, em comunicado que o atual presidente da distrital, Robert Kaplan, deixará o posto a partir de 8 de outubro de 2021. Ele estava no cargo desde setembro de 2015 e havia sido anteriormente professor na Harvard Business School, lembra a nota.

A saída dele ocorre após ter vindo a público a notícia de que ele e Eric Rosengren, presidente do Fed de Boston, fizeram negociações nos mercados em meio às medidas extraordinárias do BC americano para lidar com os efeitos da pandemia.

Mais cedo, Rosengren antecipou a aposentadoria em nove meses e deixará o cargo nesta quinta-feira. O episódio com os dois dirigentes levou o presidente do Fed, Jerome Powell, a comentar que a instituição está revisando as regras de restrição a operações para seus funcionários mais graduados.

Kaplan agradece o período no cargo e à equipe e diz que o foco recente em seus registros financeiros estaria se tornando "uma distração" da execução do "trabalho vital" do Fed, por isso decidiu sair. Ele enfatiza que, durante seu mandato, seguiu as regras e padrões éticos previstos nas diretrizes do Fed e que suas atividades de investimentos e os registros dela seguiram as regras e padrões de compliance atuais do BC americano.

O comunicado acompanha uma declaração de Powell. O presidente do Fed agradece Kaplan por seu trabalho como dirigente e sua voz pública em uma série de temas, entre eles "o valor crucial da educação e da alfabetização na primeira infância" e também para fortalecer a pesquisa econômica do Fed.

