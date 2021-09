Veja os piores perrengues ao se mudar de casa no Nordeste

Os dados foram detalhados com exclusividade ao O POVO, em pesquisa inédita da QuintoAndar, em parceria com a Offerwise

Maioria (57%) dos moradores do Nordeste passam por perrengue ao se mudar de casa. Para 44%, a fase mais complicada é a pré-mudança, que vai da busca pelo imóvel até a assinatura do contrato.

Os dados foram detalhados com exclusividade ao O POVO, em pesquisa inédita da QuintoAndar, em parceria com a Offerwise, e apontam ainda que 22% das pessoas não acha fácil a etapa pós mudança.

Dentre as dificuldades enfrentadas, 59% são com demora no processo de análise dos documentos; 38% com falta de documentos e 24% com comprovantes e demora na entrega das chaves.

Se o processo não fosse tão burocrático, 39% dos entrevistados afirmaram que teriam se mudado antes. Limpar, embalar os móveis, o transporte e tirar tudo das caixas se torna sinônimo de problema para 66% dos moradores do Nordeste. Já para 49%, o problema é encontrar um lugar ideal para deixar os itens da mudança.

Veja os piores perrengues ao se mudar de casa

Problema de infiltração, vazamento de água ou outro problema hidráulico - 44%

Problema na rede elétrica - 32%

Problema com barulho - 30%

Problemas com insetos - 29%

Problema em outros aspectos da infraestrutura do imóvel - 26%

As contas são mais caras que o esperado - 22%

Problema com vizinhos - 21%

Mofo - 28%

Não tem luz/bate sol - 8%

A região tem muito trânsito - 5%

Outros - 4%



Problema com imóvel comercial próximo - 3%

