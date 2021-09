Prévia da inflação de setembro na Grande Fortaleza é a menor desde abril

Articulista quinzenal do O POVO

A desaceleração da inflação ainda representa alta, mas menos em relação ao mês anterior. Com isso, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram elevação de preços

A prévia da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), foi a 0,68% em setembro na Grande Fortaleza. O resultado é 0,18 ponto percentual (p.p.) menor que a taxa de agosto (0,86%). Assim, este é o menor IPCA-15 do ano desde abril (0,52%).

Em relação ao IPCA-E, que se constitui na prévia acumulada trimestralmente, foi a 2,29%, enquanto, em igual período de 2020, a variação havia sido de 0,99%.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, de janeiro a setembro, a variação de preços acumula alta de 7,94% e, em 12 meses, de 11,49%, acima dos 11,37% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Para se ter ideia, em setembro de 2020, a prévia da inflação foi de 0,57%.

Apesar de desaceleração, ainda houve alta de preços, e dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados seis apresentaram alta.

O maior impacto (0,41 p.p.) e a maior variação (2,18%) vieram do grupo transportes. A segunda maior contribuição veio de habitação (0,83% e 0,14 p.p.).

Depois veio alimentação e bebidas (0,42%), cujo resultado desacelerou em relação ao IPCA-15 de agosto (0,79%) e contribuiu com 0,10 p.p. no índice do mês.

Os demais grupos ficaram entre o -0,36% de saúde e cuidados pessoais e o 1,36% de vestuário.

