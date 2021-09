Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas cai a 98,8 em setembro

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu de 99,6 pontos em agosto para 98,8 pontos em setembro, registrando sua terceira queda consecutiva, à medida que gargalos de oferta seguem prejudicando a perspectiva de curto prazo, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 24, pelo instituto alemão Ifo. O dado de agosto foi ligeiramente revisado para cima, de 99,4 pontos originalmente.

O resultado deste mês, porém, ficou um pouco acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 98,5 pontos.

O chamado subíndice de expectativas econômicas do Ifo recuou de 97,8 pontos em agosto para 97,3 pontos em setembro. O subíndice de condições atuais também piorou levemente no mesmo período, de 101,4 a 100,4 pontos. A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de nove mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags