Biden diz que apoia imposto sobre ganhos de capital não realizados de bilionários

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou apoio nesta sexta-feira, 24, a uma proposta de estabelecer um imposto de renda anual sobre os ganhos de capital não realizados dos bilionários.

O projeto, patrocinado pelo presidente do comitê de Finanças do Senado americano, Ron Wyden, estaria entre uma série de medidas fiscais consideradas para financiar o pacote de US$ 3,5 trilhões em investimentos sociais e com foco no combate à mudança climática proposto pelo chefe da Casa Branca.

Questionado sobre a proposta de Wyden, o presidente disse a repórteres na Casa Branca que apoiava a ideia. Avançar com a medida exigiria unanimidade dos democratas do Senado e de quase todos os democratas da Câmara. Ainda não se sabe se há apoio suficiente no Congresso. Fonte: Dow Jones Newswires

