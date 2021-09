Empresas de aviação projetam que malha aérea doméstica feche setembro com 74% da capacidade

A expectativa é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Para a internacional, a previsão é de operação em 23% na conclusão do terceiro trimestre do ano

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) calcula que até o fim de setembro a malha aérea doméstica estará com 74% de sua capacidade em operação. Para a internacional, a previsão é de 23% na conclusão do terceiro trimestre do ano.

Sobre o assunto Embraer assina contrato de serviços com a Alliance para manutenção de jatos E190

Gol assina acordo com Avolon para eVTOL; previsão de início de operação é em 2025

Segundo o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, a capacidade doméstica deve ser restabelecida em 100% ainda no primeiro trimestre de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eduardo sinaliza também para um público que vem se fortalecendo no mercado turístico que são os profissionais buscando associar trabalho e lazer.

"Um público que movimenta toda a família. Que vai passar cinco dias no Nordeste, por exemplo, mas segue trabalhando. Ele está substituindo o velho público corporativo.“

Por conta desse cenário, a Abear chega mesmo a acompanhar que os resorts se recuperaram mais rápido por essa demanda nova.

Em evento da São Paulo Convention & Visitors Bureau ( SPCVB) na tarde desta quinta-feira, 23, a gerente executiva de canais de venda da Gol, Daniela Araujo, também demonstrou otimismo com a retomada do setor.

“A expectativa é voltar com as principais rotas dos grandes hubs do Brasil ainda neste ano." Ela cita São Paulo, Bahia e Brasília. A ideia da marca é também com a parceria com a American Airlines atrair clientes dos EUA para o Brasil e América do Sul e ainda contar “com mais 30 voos dentro dos Estados Unidos”.

“Passamos a poder conectar os EUA com cidades como Caxias do Sul (RS)”, exemplifica.





Tags