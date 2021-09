Unidos pela Vacina mobilizou mais de R$ 50 milhões para agilizar vacinas no Brasil

Lançado em abril deste ano, o movimento liderado pela Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza e do grupo Mulheres do Brasil, entregou quase 2 milhões de itens para ajudar o processo de vacinação dos municípios

O Movimento Unidos Pela Vacina, criado a partir da iniciativa de Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, mobilizou mais de R$ 50 milhões em doações para agilizar as campanhas de vacinação pelo Brasil. Ao todo, quase 2 milhões de equipamentos, insumos e apoio para infraestrutura foram entregues em 4,1 mil cidades. Destes, 40 mil itens foram doados no Ceará.

Lançado em abril deste ano, o movimento traçou como meta ajudar na viabilização da vacinação de todos os brasileiros contra Covid-19 até setembro de 2021.

Luiza Trajano destacou que o objetivo da ação nunca foi comprar imunizantes, buscar um diagnóstico ou apontar culpados pelo atraso na vacinação, mas oferecer apoio logístico para que os entes governamentais pudessem realizar a vacinação sem interrupções. E manter o caráter apartidário da proposta foi essencial para o êxito do movimento.

“O objetivo era ajudar a dar agilidade na vacinação, sem ficar julgando”, afirmou Luiza Trajano.

Durante a coletiva, Luiza Trajano evitou entrar em polêmicas como o fato do presidente Jair Bolsonaro não ter se vacinado ou a recente orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação em adolescentes.

“É uma posição pessoal dele (do presidente), a gente respeita. Mas quanto à vacina o que vai valer é o número de vacinados. E a maioria dos brasileiros tem uma cultura de vacina que outros países não têm”



Os números foram anunciados em coletiva realizada nesta quarta-feira, 22. Ao todo, mais de 400 empresas e 4,5 mil pessoas se voluntariaram na iniciativa.

A vice-presidente e cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil e do Unidos Pela Vacina, Betania Tanure, sócia fundadora da BTA Associados, explicou que a ideia do projeto era fazer com que as ações não ficassem concentradas em apenas um local. Por isso, foram designadas lideranças do movimento em cada estado, para identificar os problemas e as demandas em cada estado.

”Mais de 400 empresas e pessoas físicas doaram mais de R$ 50 milhões. O dinheiro não passou por nós, mas chegou na ponta das prefeitura para que o processo de vacinação ocorresse sem rupturas”.

Pesquisa

Ela explicou que as demandas dos municípios foram identificadas a partir de uma pesquisa feita em parceria com o Instituto Locomotiva. Dos 5.570 municípios brasileiros, 5569 responderam à pesquisa. Destes, 4.100 municípios pediram ajuda.

Dentre as principais dificuldades relatadas estavam equipamentos para armazenar vacinas, como freezers, câmaras frias, infraestrutura logística de transporte e cadernetas de vacinação.

E a partir disso, eram captados doadores entre empresas e voluntários para doar o que faltava, além de realizar campanhas para estimular a conscientização da vacinação. Essas compras eram feitas diretamente pelos doadores, que eram conectados pelo movimento às prefeituras, que assinavam termos de recebimento da doação.

De acordo com Betânia, algumas empresas-doadoras ainda estão em processo de compra. "O que deve fazer com que a entrega de itens supere os três milhões de itens até outubro".

