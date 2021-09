IBGE vai se manifestar sobre valor do Censo no prazo determinado por Gilmar

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 22, uma nota sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que determinou ao instituto manifestar-se sobre o valor necessário para a realização do Censo Demográfico em 2022.

O IBGE informou que tomará as "devidas providências" para atender, dentro do prazo de dez dias, a decisão do ministro, que determinou ao órgão informar o valor necessário da pesquisa com "demonstração documental da solicitação de créditos orçamentários suficientes para tal finalidade".

A decisão foi proferida após o Estado do Maranhão alegar que a União descumpriu a decisão da corte máxima, que determinou ao governo que garantisse recursos orçamentários para a pesquisa. O Estado argumentou que a proposta de R$ 2 bilhões enviada pela União ao Congresso é insuficiente.

