EUA: Fed mantém volume de compras mensais de Treasuries em US$ 80 bi

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manteve o volume de compras de Treasuries, realizados por meio do programa de relaxamento quantitativo (QE), em US$ 80 bilhões por mês. As compras de títulos lastreados em hipotecas (MBS) foram mantidas em US$ 40 bilhões mensais.

A autoridade monetária também se comprometeu a realizar operações de acordo de recompra reversa a uma taxa de oferta de 0,05% e com um limite por contraparte de US$ 160 bilhões por dia

