Estoques de petróleo nos EUA caem 3,481 milhões de barris na semana, diz DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 3,481 milhões de barris, a 413,964 milhões de barris, na semana encerrada em 17 de setembro, segundo informou nesta quarta-feira o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. O resultado foi de um recuo maior do que o previsto por analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, de 2,4 milhões de barris.

Os estoques de gasolina subiram em 3,474 milhões de barris, a 221,616 milhões de barris, contrariando a expectativa de analistas de queda de 1 milhão de barris. Já os de destilados caíram 2,554 milhões de barris, a 129,343 milhões de barris, quando a previsão era de queda de 900 mil.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 82,1% na semana anterior para 87,5% na mais recente, ante expectativa de 83,9%.

Os estoques de petróleo em Cushing caíram em 1,476 milhão de barris, a 33,84 milhões de barris, segundo o Doe.

Já a produção média diária dos EUA subiu de 10,1 milhões de barris na semana passada para 10,6 milhões de barris na mais recente.

