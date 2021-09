PIB da Argentina avança 17,9% no 2º trimestre no ano, aponta Indec

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina teve crescimento de 17,9% no segundo trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta terça-feira, 21, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Ante o trimestre anterior, porém, houve queda de 1,4%, na série sem ajustes sazonais.

Na comparação anual, o relatório sobre o PIB mostrou crescimento de 36,6% nas importações no segundo trimestre. Já no caso das exportações o avanço foi bem menor, de 6,3%.

No dois primeiros trimestres deste ano, o PIB argentino tem alta de 10,3%, na comparação com o mesmo intervalo de 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags