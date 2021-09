Lira quer comissão de precatórios funcionando já nesta quarta-feira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pretende ler a criação da comissão especial que irá tratar da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ainda nesta terça-feira, 21, para colocar amanhã instalar o colegiado já com a eleição da mesa e com a indicação de membros feita pelos partidos ainda hoje. Lira ainda não definiu quem irá presidir a comissão e quem irá relatar a PEC, o que deve ser definido ainda hoje, segundo ele.

"Hoje fomos para um almoço com os líderes da base. Uma ampla maioria, quase que a totalidade, apoiou a ideia que foi discutida lá. Nós vamos nos esforçar para agora, na abertura da sessão, já instalarmos a comissão especial os partidos indicarão hoje, amanhã a gente instala, faz as eleições. Iremos contar prazo de segunda a sexta para agilizar a tramitação do prazo mínimo de 10 sessões, para que possamos levar a plenário e remetê-la ao Senado o mais rapidamente possível", disse Lira.

