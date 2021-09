Empresas com mais inclusão de pessoas com deficiência receberão certificado

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, o Governo do Ceará entregará o certificado "Empresa Completa, Empresa que Inclui" para empreendimentos das áreas da indústria, comércio e serviço. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), a premiação acontece com o objetivo de reconhecer as empresas que mais inseriram pessoas com deficiência por meio da rede de atendimento do IDT/Sine em 2020.

De março de 1991 até agosto de 2021, foram 31.688 trabalhadores com deficiência incluídos no mercado de trabalho pelo IDT/Sine.

O evento de entrega dos certificados contará com a participação do governador Camilo Santana e será transmitido através das redes sociais.

Serviço

Entrega do Certificado “Empresa Completa – Empresa que Inclui”

Data: 21 de setembro (terça-feira)

Horário: 15h

Transmissão: Pelas redes sociais do Governo do Ceará

Facebook – https://www.facebook.com/governodoceara

YouTube – governodocearaoficial

