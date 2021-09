Biden fala em mirar centenas de bilhões de dólares em infraestrutura com G-7

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que irá mirar, junto às nações parceiras do Grupo dos Sete (G-7) e aliados do setor privado, investimentos de "centenas de bilhões de dólares" em infraestrutura. A declaração foi realizada durante discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 21.

Biden argumentou que investimentos em "infrastrutura verde" e veículos elétricos ajudarão a reduzir as emissões de poluentes em todo o mundo. Ele ainda protestou contra iniciativas de construções de "má qualidade, que degrada ainda mais as condições ambientais".

O mandatário norte-americano ainda se comprometeu em investir US$ 10 bilhões no combate à fome "nos EUA e no mundo".

Ele não citou, porém, o prazo e como será feita a alocação dos recursos prometidos.

