Ambipar leva à Bolsa braço de gestão de resíduos, com meta de arrecadar R$ 3 bi

A empresa de soluções ambientais Ambipar decidiu encarar a aversão ao risco do mercado e lançou uma oferta inicial de ações (IPO, pela sigla em inglês) de seu negócio de gestão de resíduos, batizado de Enrivonmental ESG Participações. Para sustentar uma estratégia agressiva de aquisições, característica que tem marcado seu histórico desde a abertura de capital, a companhia tem intenção de arrecadar mais R$ 3 bilhões na Bolsa - volume quase três vezes superior ao do IPO da "empresa-mãe", em 2020.

Na prática, o IPO do braço de gestão de resíduos significará a "divisão" da empresa na Bolsa. Hoje, a Ambipar tem duas frentes de negócios adicionais. Além da área de gestão do lixo, que agora caminha para ser listada, ela possui o segmento de prevenção e gerenciamento de acidentes ambientais - atuou, por exemplo, na tragédia em Brumadinho (MG), depois do rompimento de uma barragem, em janeiro de 2019.

Com a temática ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês) em voga no mercado, a Ambipar tem estado na mira dos gestores, o que se reflete no preço da ação da empresa na B3. Desde a abertura de capital, há 13 meses, a ação dobrou de valor. "O momento da companhia a fez manter a opção (de crescimento) pelo caminho da abertura de capital da Environment, mesmo em meio à condição atual do mercado", disse o analista da Ativa Investimentos Ilan Arbetman.

Se a oferta for mesmo levada a cabo, a empresa chegará avaliada na B3 com um valor entre R$ 6,3 bilhões e R$ 8,4 bilhões, e a Ambipar seguirá como controladora, com um pouco mais de 50% do capital. Como base de comparação, a Ambipar, que hoje agrega o negócio que vai ganhar vida própria na Bolsa com o IPO, vale R$ 6,4 bilhões.

O segmento de meio ambiente da Ambipar tem como um dos focos de atuação a economia circular, ajudando seus clientes a gerar valor de seu próprio lixo. No caso da indústria de bebidas, a Ambipar trabalha, por exemplo, na produção de álcool ecológico a partir de bebidas que contêm açúcar. Fora isso, consegue transformar as garrafas pet e tampinhas em máscaras de proteção N95 ou em matéria-prima para novas garrafas.

Em sua estratégia de aquisições, a empresa mirou sua internacionalização. Comprou, por exemplo, a Disal, com forte atuação na América Latina, atendendo sobretudo a mineradoras de cobre. Em outra aquisição recente, da Biofílica, atacou um mercado de forte crescimento, o de crédito de carbono. Ontem, anunciou mais uma aquisição, da Lehane Environmental, com presença na Europa.

No prospecto de sua oferta, a empresa coloca sua estratégia de aquisições como um pilar importante na jornada de seu crescimento. "Acreditamos que parte do nosso resultado se deve a diversas aquisições de empresas estratégicas focadas em soluções ambientais, o que foi intensificado ao longo do exercício de 2021, seja no Brasil, seja na América Latina", aponta.

A empresa, contudo, não passou ilesa à tensão no mercado acionário. A volatilidade fez com que a Ambipar ajustasse para baixo o tamanho, mas sem perder a segurança de que conseguirá levar a oferta adiante.

A estreia da empresa na B3, agora "solo", está agendada para 11 de outubro. São coordenadores da oferta o Bradesco BBI, como líder, ao lado do Santander e UBS BB.

