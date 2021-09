China: PBoC injeta 100 bilhões de yuans no mercado com operações repo reversas

O Banco do Povo da China (PBoC0 informou por meio de comunicado que realizou duas operações de recompra (repo) reversa hoje, de 50 bilhões de yuans cada. A operação com vencimento em 7 dias teve taxa de 2,20% e a com prazo de 14 dias, de 2,35%. Segundo o PBoC, o objetivo das operações é garantir a liquidez e a estabilidade do mercado no fim do trimestre.

