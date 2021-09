Veja aqui resultado do concurso da Secretaria da Fazenda do Ceará

O edital oferece 94 vagas de nível superior, sendo 69 para provimento imediato e as restantes para cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 16.045,30 para uma jornada de 40 horas semanais.

O edital da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE) de 94 vagas de nível superior, sendo 69 para provimento imediato e as restantes para cadastro de reserva, teve os aprovados divulgados nesta sexta-feira, 17.

Para conferir, os candidatos precisam consultar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), neste link.

O salário inicial é de R$ 16.045,30 para uma jornada de 40 horas semanais.

Já o edital de resultado final da prova discursiva e de convocação para a avaliação biopsicossocial (somente para os candidatos que se declararam com deficiência) está previsto para ser publicado no dia 8 de outubro.

Sobre os recursos contra a prova discursiva, a Sefaz informa que poderão ser apresentados na próxima semana, entre as 10h de segunda (20) e as 18h de terça-feira (21), neste link.

