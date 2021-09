Entenda o que é IOF e as situações em que o imposto é cobrado

Governo federal anunciou aumento da alíquota do IOF até o mês de dezembro para bancar o novo Bolsa Família. É preciso ficar atento em quais momentos o reajuste irá refletir no seu bolso

Com o anúncio da alta temporária das alíquotas do IOF pelo governo federal, é necessário ficar atento em quais momentos o reajuste irá refletir no seu bolso. Pelo comunicado divulgado pela Secretaria-Geral, as alíquotas irão subir de 0,0041% para 0,00559% (Pessoa Jurídica) e de 0,0082% para 0,01118% (Pessoa Física), mas quando o IOF é cobrado?

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um imposto federal aplicado sobre diversos tipos de operações de crédito que são feitas diariamente, sejam elas por consumidores ou por empresas, como o caso dos bancos.

Quando o IOF é cobrado?

Uso do cartão de crédito (compras internacionais)

Contratação de um empréstimo ou financiamento

Uso do cheque especial

Contratação de um seguro

Compra e venda de moedas estrangeiras

Resgate de investimentos

Para cada operação há a incidência de uma alíquota diferente, de acordo com a duração da operação. Levando em conta a cobrança fixa e a atualização das alíquotas anunciadas pelo governo, a cobrança por operação vai aumentar até dezembro deste ano.

No caso das pessoas físicas, são pagas taxas fixas de 6,38% (no caso das compras internacionais) e o combo da taxa fixa com a taxa variável, como no caso do rotativo do cartão, empréstimos, financiamentos e cheque especial (0,38% + 0,0082% ao dia, antes do aumento).

A nova medida, de acordo com o governo, irá gerar um aumento de arrecadação estimado em R$ 2,14 bilhões. Esse valor permitirá a ampliação do valor destinado ao programa social Auxílio Brasil, cujo novo valor entrará em vigor ainda no ano de 2021 (parcelas de R$ 300). O novo programa deve beneficiar cerca de 17 milhões de famílias.

