Ainda sem lançamento, Sarto prevê lançar microcrédito para mulheres de baixa renda na próxima semana

Beatriz Cavalcante

Serão R$ 50 milhões para a execução do programa, que atenderá até 20 mil mulheres no primeiro ano de gestão. A ideia é garantir financiamento para compra de equipamentos, materiais e insumos, estimulando o empreendedorismo feminino

O projeto de microcrédito de até R$ 3 mil para mulheres de baixa renda da Capital anunciado em fevereiro deste ano está com previsão de lançamento para a próxima semana, segundo o Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

"Só posso anunciar com pai e mãe da criança, o Camilo (Santana, governador do Estado - PT) e eu. Não sei quem é o pai ou a mãe, mas vamos entregar esse projeto para Fortaleza", brincou Sarto, em coletiva de imprensa após a reunião de secretariado da Prefeitura, realizada nesta sexta-feira, 17.

Chamado de Nossas Guerreiras, a iniciativa é parte do plano de retomada econômica da Capital e vai fornecer microcrédito de até R$ 3 mil a mulheres de baixa renda, prioritariamente chefes de família, que desejem empreender.

De acordo com Sarto, R$ 50 milhões estão disponíveis para a execução do programa, que atenderá até 20 mil mulheres no primeiro ano de gestão. A ideia é garantir financiamento para compra de equipamentos, materiais e insumos, estimulando o empreendedorismo feminino.

As beneficiadas terão carência de seis meses e poderão efetuar o pagamento em até 30 meses sem cobrança de juros.

Com informações do repórter Filipe Pereira

