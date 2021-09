Programa Economia na Real: entenda como a inflação impacta no preço dos alimentos nesta quinta-feira, 16

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A alta da inflação vem atormentando os brasileiros e, principalmente, as famílias de renda mais baixa. Estudo divulgado na quarta-feira, 15, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apontou que enquanto a inflação das famílias de renda baixa e muito baixa registrou alta de 0,91% em agosto, a das famílias no segmento superior de renda apresentou variação mais amena no mês passado (0,78%).

O mesmo estudo mostra que o grupo de alimentação foi o que mais contribuiu para a alta inflacionária das famílias dos três segmentos de renda mais baixa. Para falar desse impacto, o programa Economia na Real desta quinta-feira, 16, com o tema "O peso da inflação sobre o preço dos alimentos", conta com a participação de Thiago Fujita, presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor (Acedecon), Romildo Mororó, diretor da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), e Alessandra de Araújo, economista e professora da UFC.



Acompanhe o programa hoje, às 17h30, no Linkedin, Youtube e Facebook do O POVO.

>> VEJA PLAYLIST COMPLETA DO ECONOMIA NA REAL

O Economia na Real debate os assuntos mais quentes da semana, todas as quintas-feiras, nas principais plataformas do O POVO. No comando do programa a editora-chefe de Economia do O POVO, Adailma Mendes.

Serviço

Live Economia na Real

Assunto: "O peso da inflação sobre o preço dos alimentos"

Quando: nesta quinta-feira, às 17h30

Convidados: Thiago Fujita, presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor (Acedecon), Romildo Mororó, diretor da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), e Alessandra de Araújo, economista e professora da UFC.

Onde: Linkedin, Youtube e Facebook do O POVO

