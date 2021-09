Para Sachsida, mais importante do que número do crescimento é a qualidade

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, argumentou nesta quinta-feira que, mais importante que o número do crescimento da economia é a qualidade do crescimento. "O Brasil está cansado de voos de galinha e "resultados imediatistas de curto prazo", afirmou.

Apesar de o mercado vir reduzindo suas projeções para a evolução da atividade neste e no próximo ano, o Ministério da Economia manteve sua estimativa para a recuperação da economia em 2021, e segue esperando uma alta de 5,30% no Produto Interno Bruto (PIB) neste ano.

Para 2022, a estimativa de alta no PIB passou de 2,51% para 2,50% - enquanto parte do mercado já aposta em um crescimento inferior a 1,00% no próximo ano.

Mais uma vez, o secretário defendeu a continuidade da agenda de reformas e consolidação fiscal.

Ele citou ainda outras medidas, como a aprovação do leilão de 5G e do novo mercado de garantias que, segundo ele, vai gerar uma alta saudável do crédito.

