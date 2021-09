Indicador de registros de inadimplentes sobe 3,3% em agosto, diz Boa Vista

Os registros de inadimplentes subiram 3,3% em agosto na comparação mensal dos dados dessazonalizados, apontam dados nacionais da Boa Vista. O aumento representou a sexta alta consecutiva no indicador, e sugere que a estabilidade observada na taxa de inadimplência com recursos livres às famílias em julho não deve se sustentar a longo prazo. No mesmo sentido, a média móvel trimestral encerrada em agosto (dados dessazonalizados) avançou 9,1%, após ter aumentado 8,9% no trimestre encerrado em julho.

De acordo com o levantamento, na comparação interanual, o número de registros caiu 4,8%. Contudo, isso não impediu uma desaceleração nos resultados acumulados.

No ano, a queda de 8,8% até julho passou para -8,4% em agosto e, na variação acumulada em 12 meses, a tendência de baixa desacelerou de -16,4% para -15,3% no mesmo período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A curva de longo prazo do indicador sugere que, após um ano atípico, de excessos em termos de fatores exógenos, como foram as postergações, os auxílios e até mesmo a pandemia, a inadimplência deve encerrar o ano em alta", analisa a Boa Vista.

Já o Indicador de Recuperação de Crédito subiu 5,4% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano anterior, fazendo com que a curva de longo prazo do indicador confirmasse sua permanência no campo positivo com variação de 1,5% na análise acumulada em 12 meses. No entanto, na variação mensal dos dados ajustados, a recuperação de crédito recuou 2,2%, enquanto no acumulado de 2021 o resultado passou de 3,4% em julho para 3,7% em agosto.

Já a média móvel trimestral segue em recuo para o indicador de recuperação, passando de -4,0% em julho para -8,6% em agosto.

O resultado representa pelo terceiro mês queda na média móvel trimestral, Na avaliação da Boa Vista, o número sugere que as famílias estão encontrando dificuldades em equilibrar suas dívidas.

Tags