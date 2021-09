Fórum Econômico Mundial planeja retornar a Davos entre 17 e 21 de janeiro de 2022

O Fórum Econômico Mundial planeja realizar a sua reunião anual de 2022 em Davos, na Suíça, entre os dias 17 e 21 de janeiro, segundo informaram os organizadores no site da instituição. Caso o local seja confirmado, será um retorno do Fórum à comuna suíça após a edição realizada digitalmente neste ano.

O evento foi descrito como o "primeiro entre lideranças globais a definir a agenda para uma recuperação sustentável" após a crise do coronavírus. "A pandemia exacerbou fraturas em toda a sociedade. É um ano crítico para os líderes se reunirem e moldarem as parcerias e políticas necessárias", disse a organização no comunicado.

O tema desta reunião, de acordo com o Fórum, será "Trabalhando Junto, Restaurando a Confiança". A instituição disse que é esperado que os líderes cooperem para "enfrentar as mudanças climáticas, construir um futuro melhor para o trabalho, acelerar o capitalismo de stakeholders e aproveitar as tecnologias da Quarta Revolução Industrial".

O Fórum também anunciou que organizará a quinta Cúpula sobre o Impacto do Desenvolvimento Sustentável entre os dias 20 a 23 de setembro.

