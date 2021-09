Exportações da zona do euro sobem 1% em julho ante junho após 6 meses de queda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As exportações da zona do euro subiram em julho, depois de acumularem quedas por seis meses consecutivos, sinalizando que as vendas externas do bloco começam a se recuperar após os impactos da pandemia de covid-19. Dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia, mostram que as exportações da zona do euro cresceram 1% em julho ante junho.

As importações, por sua vez, aumentaram 0,3% no mesmo período.

Já o superávit da balança comercial da zona do euro ficou em 13,4 bilhões de euros em julho, também no cálculo com ajustes sazonais, se fortalecendo em relação ao saldo positivo de 11,9 bilhões de euros de junho.

