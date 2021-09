Produção industrial da zona do euro sobe 1,5% em julho ante junho

A produção industrial na China subiu 5,3% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2020, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O dado ficou ligeiramente abaixo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam alta de 5,6%. Houve desaceleração em relação ao dado de julho, mês em que a alta havia sido de 6,4% ante o mesmo período do ano anterior.

Em termos mensais, a produção industrial do país cresceu 0,31%, praticamente em linha com a expansão registrada em julho ( alta de 0,30%).

De acordo com o NBS, 34 dos 41 maiores setores da indústria chinesa mantiveram crescimento em base anual. Enquanto setores como o de alimentos e o de produtos químicos subiram, a indústria siderúrgica e a têxtil estiveram entre as que produziram menos neste ano.

