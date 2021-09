Guedes: 1ª lição da pandemia foi liberdade para governos decidirem sobre recursos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 15, que o Brasil aprendeu duas grandes lições durante a pandemia de coronavírus. A primeira foi a liberdade para os governos decidirem para onde vão usar os recursos. A segunda, a importância de se diminuir a desigualdade no País.

"Estamos devendo isso para a população e temos como fazer isso", afirmou Guedes, durante o painel 'Sem tempo a perder: debate sobre a urgência de transformar o Brasil e o papel das instituições e do Estado', realizado durante o evento virtual 'Diálogos para um melhor Estado', do Movimento Pessoas à Frente, criado pela Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org,.

Sobre o Orçamento, Guedes salientou que o governo federal transferiu mais de R$ 150 bilhões durante a pandemia para Estado e municípios. "Nunca receberam tanto dinheiro", garantiu.

Para ele, um prefeito ou governador não deveria ser obrigado a gastar 96% do dinheiro carimbado e contar com o resto para a atividade política, trabalhar com 4% do orçamento. "Isso não é correto, isso é errado. Na margem, a decisão tem que ser feita a cada vez. Essa decisão é incontornável e foi grande decisão da pandemia, a do poder político decidir sobre orçamento."

O ministro da Economia disse também que a recuperação da economia doméstica já está em andamento e agora é preciso assegurar a continuidade dos investimentos. "Brasil já está com crescimento contratado, precisamos de persistência desse capital instalado", comentou.

Ele voltou a dizer que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil caiu menos do que outras grandes economias e ressaltou que há mais de R$ 540 bilhões já contratados em investimentos. Citou avanços feitos durante o governo de Jair Bolsonaro, como a aprovação da reforma da Previdência, da independência do Banco Central, da lei de falências, da estatais, do marco do gás, da cessão onerosa, além de venda de aeroportos e concessões rodovias, entre outros.

Guedes salientou que há 30 anos, há revezamento do poder no País e que a atual administração está trabalhando para a transformação do Estado. Ele disse que, apesar da iniciativa em tentar manter o equilíbrio fiscal, o Brasil "sempre se perdeu" no meio desse caminho e citou que o País no passado recente parou de crescer. "Teve estagnação crônica", pontuou.

Ao enfatizar que é preciso fazer planejamento, o ministro disse que nem tudo e soluciona com a criação de uma Pasta voltada apena para esse fim. "Foi com a formação desse ministério que o Brasil perdeu o rumo", afirmou. "Planejamento não significa que vai ter mais recursos", continuou.

No evento do Movimento Pessoas à Frente, Guedes defendeu ainda um aumento "moderado" no Bolsa Família. "Ímpetos eleitorais aconteceram no passado e acabou em impeachment, não queremos que isso se repita", completou. Carta de Bolsonaro O ministro da Economia voltou a apostar as fichas na carta divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro em que recuou de ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Presidente mostrou em sua carta à nação que podemos ter arroubos, mas todos temos que jogar dentro das linhas", afirmou no evento que também contou com o presidente do STF, Luiz Fux, como participante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) também faria parte do debate, mas alegou um compromisso e falou antes da entrada de Fux e Guedes. Em sua fala, Guedes disse ainda que o governo pode fazer "mais e melhor" com menos recursos. O ministro da Economia disse que os poderes brasileiros "precisam conversar", independentemente de afinidades."Nossos supremos poderes precisam conversar. Principalmente quando a decisão de um afeta o outro", afirmou, se referindo às decisões judiciais que determinam o pagamento de valores pelo Executivo. "Executivo está tentando fazer seu trabalho com respeito e União".

Rio distribui doses da AstarZeneca e Pfizer aos municípios do estado
Saúde 11:17 | Set. 15, 2021
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) começou hoje (15) a distribuição para municípios do Rio de Janeiro das 50 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca, que recebeu ontem. Todas são destinadas à segunda aplicação. O município do Rio de Janeiro pôde fazer a retirada do seu lote direto na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói. Para outras regiões do estado, a entrega está sendo feita também nesta quarta-feira por vans e caminhões. Os comboios com escolta da Polícia Militar começaram a sair da CGA às 7h. Já as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda farão a retirada amanhã (16) também na CGA. Pfizer Hoje também a SES, continua a distribuição das 464.490 doses da vacina Pfizer, que chegaram ao estado na noite de segunda-feira (13). Esses lotes são destinados à primeira e à segunda dose do esquema vacinal. As vacinas ficaram disponíveis para a capital na segunda-feira e no dia seguinte foram distribuídas aos municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e de Volta Redonda. As outras cidades estão recebendo hoje junto com a vacina Oxford/AstraZeneca.

Atividade econômica tem alta de 0,60% em julho, diz Banco Central
Economia 09:57 | Set. 15, 2021
Atividade econômica tem alta de 0,60% em julho, diz Banco Central(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) A atividade econômica brasileira registrou alta em julho deste ano, de acordo com dados divulgados hoje (15) pelo Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou aumento de 0,60% em julho de 2021 em relação ao mês anterior, de acordo com os dados dessazonalizados (ajustados para o período). Até fevereiro, o IBC-Br vinha apresentando crescimento, após os choques sofridos em março e abril do ano passado, em razão das medidas de isolamento social necessárias para o enfrentamento da pandemia de covid-19. Nos últimos meses, entretanto, os resultados oscilaram, com recuos em março e maio. O trimestre encerrado em julho fechou com oscilação negativa de 0,02%. Em julho, o IBC-Br atingiu 140,52 pontos. Na comparação com julho de 2020, houve crescimento de 5,53% (sem ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais). No acumulado em 12 meses, o indicador também ficou positivo, em 3,26%. O índice é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 5,25% ao ano. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia, a indústria, o comércio e os serviços e agropecuária, além do volume de impostos. O indicador foi criado pelo Banco Central para tentar antecipar a evolução da atividade econômica. Entretanto, o indicador oficial é o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%, totalizando R$ 7,4 trilhões. Foi a maior queda anual da série do IBGE, iniciada em 1996 e que interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

UE promete mais 200 mi de doses de vacinas a países pobres até meados de 2022
INTERNACIONAL 09:32 | Set. 15, 2021
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen afirmou que a "prioridade mais urgente" da União Europeia (UE) é acelerar o ritmo da vacinação global contra o coronavírus e, por isso, prometeu adicionar 200 milhões de doses às doações de imunizantes do bloco para países de baixa renda até o meio de 2022. O montante se soma às já anunciadas 250 milhões de doses a serem doadas, além de investimentos de 1 bilhão de euros para acelerar a produção de vacinas na África, segundo disse a dirigente, em seu discurso sobre o "Estado da União" ao Parlamento Europeu nesta quarta-feira. Von der Leyen também destacou a rápida recuperação da economia da UE após o choque provocado pela crise sanitária, mas alertou que, apesar do Produto Interno Bruto (PIB) ter retomado o seu nível pré-pandemia, o bloco não pode declarar vitória "muito cedo", como fez após a crise financeira de 2008. "A boa notícia é que, com o NextGenerationEU, agora investiremos na recuperação de curto prazo e na prosperidade de longo prazo", disse von der Leyen, se referindo ao programa de investimentos para o período de 2021 a 2027. Segundo ela, "problemas estruturais" da economia europeia serão visados, bem como o desenvolvimento da soberania digital da UE. Neste sentido, von der Leyen anunciou um plano para criar um "ecossistema" de chips semicondutores na UE, incluindo a sua produção. "Isso garantirá a nossa segurança de abastecimento e desenvolverá novos mercados para a tecnologia europeia inovadora", afirmou. Durante a pandemia de covid-19, a demanda por chips explodiu, e a oferta de fabricantes, concentradas na Ásia, não conseguiu acompanhar, provocando desabastecimento global do produto. A presidente da Comissão Europeia ainda reforçou o compromisso em pôr em prática a taxa mínima de imposto corporativo global acordada pelo Grupo dos Sete (G7), de 15%. Von der Leyen também disse que a UE vai avançar com uma nova iniciativa para evitar evasão fiscal na região. "Exigir que as grandes empresas paguem a quantia certa de imposto não é apenas uma questão de finanças públicas, mas sobretudo uma questão de justiça básica", argumentou. Por fim, a dirigente pressionou os Estados Unidos a avançarem em propostas para lidar com a crise climática, após anunciar a alocação de mais 4 bilhões de euros para "finanças climáticas" até 2027. Segundo ela, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), que ocorre em novembro deste ano, será um evento decisivo para transformar "ambições" em "planos concretos" para o clima. De acordo com von der Leyen, "os compromissos atuais para 2030 não manterão o aquecimento global de até 1,5 ºC ao alcance".