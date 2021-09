Grupo Soma e Cia Hering aprovam combinação de negócios em AGEs

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) está retornando, de maneira gradual, aos atendimentos presenciais nesta segunda-feira, 13. Mesmo com a retomada, o TRE informa que não haverá coleta biométrica e reforça a necessidade de agendamento para a realização dos atendimentos nas unidades.



Os atendimentos podem ser agendados através do sistema de agendamentos do site do TRE-CE, das 8h às 14h, e dependem da disponibilidade de cada Zona Eleitoral, Posto e Central de Atendimento. Além disso, o TRE informa que o acesso de acompanhantes ao local de atendimento, não será permitido, sendo exclusividade de ressalvas legais específicas.

Para pessoas que não possuem acesso à internet, o agendamento pode ser realizado por meio do Disque Eleitor 148. O serviço funciona de segunda a sexta, das 7h às 14h. O atendimento é voltado a pessoas de todo o Estado e a ligação tem o preço de uma chamada local.

Por conta da Pandemia de Covid-19, a orientação do TRE-CE é manter a prioridade de atendimentos de forma remota, também através do Sistema Título Net, com o intuito de resguardar a saúde de eleitores e colaboradores do Tribunal.

Para eleitores que já realizaram suas solicitações por meio do Sistema Título Net, vale ressaltar que não é necessário o comparecimento ao cartório eleitoral, podendo acompanhar sua solicitação na página do Título Net, no portal do TRE-CE.

2ª Via do Título de Eleitor

Em caso de necessidade de 2ª Via do Título de Eleitor, pode ser utilizado o aplicativo e-Título em seu smartphone. O app é a via digital do título de eleitor e está disponível nas lojas virtuais Play Store e App Store para dispositivos móveis.

Outro documento que pode substituir o título impresso é a certidão de quitação eleitoral. Ela pode ser emitida gratuitamente no site do TRE-CE, e do app e-Título. A certidão comprova que o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral.

Serviço

E-mail: [email protected] (envio de dúvidas sobre a situação eleitoral);

Disque Eleitor: 148 (de segunda a sexta, no horário das 7h às 14h);

WhatsApp: (85) 99430-6318

Ouvidoria: [email protected]



Tags