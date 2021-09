Em julho, indústria recua em sete dos 15 locais pesquisados

Com os protestos dos caminhoneiros, que ocorreram em pelo menos 15 estados do Brasil na tarde desta quarta-feira (8), começou a circular pelas redes sociais informações de que há risco de desabastecimento de combustível em postos de gasolina. No entanto, para Alfredo Pinheiro Ramos, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicombustíveis-PE), até o momento, não há chances disso acontecer, mas afirma que entidades estão apreensivas.

Em Pernambuco, os manifestantes bloquearam, parcialmente, os dois sentidos da BR-101, no município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo a PRF, o ato teve início às 16h30 e foi encerrado às 19h16. Por volta das 22h40, os manifestantes retornaram ao local.

"A gente está entendendo que isso (desabastecimento) não vai acontecer, mas estamos em alerta. Estamos monitorando a situação. Aqui em Pernambuco, até as 20h, não havia isso", afirmou Alfredo.

De acordo com o presidente do Sindcombustíveis, áudios e vídeos alertando para a falta de combustíveis no Grande Recife não condizem com a realidade. "As filas que têm são para o abastecimento de gás natural. Se você andar pelo Recife, você não vai encontrar fila para abastecer. Está tudo tranquilo", explicou.

Entretanto, nas redes sociais, imagens e vídeos de pessoas formando filas para abastecerem carros se acumularam na noite de hoje. Mesmo com o alerta do Sindicombustíveis, a bloqueio de caminhoneiros realizado em um ponto da BR-101, no município de Igarassu, foi o suficiente para gerar temor na população de desabastecimento.

Alfredo classificou o ato realizado nesta quarta como algo "isolado". Segundo ele, não há razões para haver mais manifestações do tipo. "Foi muito pequeno, aqui só aconteceu um em Igarassu. Pelo conhecimento que eu tenho Brasil à fora, isso não vai perdurar. Eu não acredito que isso vá acontecer. Cada um no direito de ir e vir, a liberdade de expressão, mas vejo que o interesse é tumultuar", opinou.

Protestos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registradas manifestações de caminhoneiros em nove estados do País: Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Maranhão e Rio Grande do Sul. De acordo com os policiais, a reivindicação era pela diminuição do preço dos combustíveis e implantação do voto impresso nas eleições de 2022, entre outras pautas.

Adige Silva, do Jornal do Commercio via Rede Nordeste

