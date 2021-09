Consumo em supermercados cai 1,15% em julho ante julho de 2020, diz Abras

Atualizada às 15 horas

O prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, no bairro Cambeba, em Fortaleza, voltou a pegar fogo na manhã desta terça-feira, 7, após o Corpo de Bombeiros debelar o incêndio, que começou na madrugada dessa segunda-feira, 6.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o novo fogo se trata de rescaldo do incêndio, e os agentes não saíram do local desde que foram acionados, na manhã de ontem.

No início da tarde de hoje, 25 bombeiros estão no local, combatendo as chamas. O comandante geral do CBMCE, coronel Ronaldo Roque Araújo, está no local e informa que os ventos fortes, de 25 km/h, reanimaram o fogo. “Estamos com uma equipe de prontidão desde ontem, justamente de forma preventiva”, conta.



Em nota, a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) informou que permanece cancelado o expediente presencial das secretarias e vinculadas com sede no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, nesta quarta, 8.

"Informamos ainda que aguardamos novas orientações do Corpo de Bombeiros para o retorno do expediente presencial", completa o órgão.

