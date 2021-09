Agricultura familiar: Governo divulga relação de produtos com bônus para o Pronaf

Repórter no OPOVO

Recebimento de bônus de garantia ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou a relação dos produtos que tem direito a bônus de desconto no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no período ente 10 de setembro e 9 de outubro deste ano. No Ceará, o bônus de garantia será aplicado apenas ao maracujá.

O recebimento de bônus ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento.

De acordo com a tabela prevista na portaria 35/2021, o kg do maracujá, no Ceará, cujo preço de garantia está estimado em R$ 1,82, e considerando o preço médio de mercado de R$ 1,28, terá bônus de desconto de 29,67%.

No Brasil, os produtos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são: açaí (fruto), banana, borracha natural cultivada, cará/inhame, cacau cultivado, castanha de caju, feijão-caupi, cebola, feijão-caupi, laranja manga e maracujá.

Os estados que integram a lista deste mês são: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Santa Catarina.

A lista completa dos produtos em cada estado pode ser conferida aqui

O bônus de desconto, referente ao mês de agosto, deve ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural a serem pagas ou amortizadas pelos mutuários no período de 10 de setembro de 2021 a 09 de outubro de 2021.

